OL - Mercato : le départ de Mendes en appelle d'autres au milieu

Avec le départ de Thiago Mendes vers le Qatar, l’OL se déleste d’un nouveau gros salaire. Le Brésilien ne sera pas le dernier à quitter les bords du Rhône.

Les supporters attendent encore l’officialisation des deux premières arrivées à l’OL, mais c’est très clairement dans le sens des départs que ça bouge le plus. Confronté à une vague de retours de prêts depuis le 1er juillet, le club lyonnais cherche à se débarrasser des indésirables, encore plus depuis la décision de la DNCG mardi. Avec Thiago Mendes qui devrait rejoindre le Qatar si tout se passe bien, c’est une nouvelle étape dans le dégraissage de l’effectif.

Néanmoins, le Brésilien ne sera pas le dernier à faire ses valises entre Rhône et Saône. Malgré l’activité certaine de l’OL pour faire de la place, nombreux sont encore les joueurs sur lesquels le club ne compte plus. Il y a Karl Toko-Ekambi, qui a des touches en Turquie et dans les pays du Golfe, mais aussi Youssouf Koné ou encore Jeff Reine-Adelaïde.

Lepenant candidat à un départ ?

Ce dernier recule chaque jour un peu plus dans la hiérarchie et ce n’est pas son prêt raté à Troyes qui lui permet d’avoir une seconde chance. À un an de la fin de son contrat, il va falloir lui trouver une porte de sortie, bien que son salaire ne pousse pas les courtisans à toquer à la porte de l’OL. Dans son édition du jour, L’Equipe nous apprend d’ailleurs qu’un certain ménage est attendu dans l’entrejeu lyonnais. En plus de Skelly Alvero, un autre milieu défensif est ciblé par l’OL, de quoi renforcer la concurrence.

Avec la volonté de promouvoir Mohamed El Arouch dans le groupe pro, il y a embouteillage à l’heure actuelle. Même si Thiago Mendes va rejoindre le Qatar, ils sont nombreux pour seulement deux ou trois places. Arrivé l’été dernier, Johann Lepenant pourrait se voir montrer temporairement la sortie avec un prêt pour accumuler du temps de jeu dans sa post-formation. À l’OL, les choses commencent à se mettre en place petit à petit, mais l’été s’annonce quoi qu’il arrive assez long.