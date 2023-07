Dans son opération dégraissage, l’OL avance plutôt bien. À un an de la fin de son contrat, Thiago Mendes devrait rejoindre le Qatar, sous réserve de la visite médicale, contre un chèque de cinq millions d’euros.

C’est une sensation paradoxale que vit l’OL depuis quelques heures. En voyant la DNCG annoncer un encadrement de la masse salariale, le club lyonnais a pris un sacré coup derrière la tête. La situation peut encore évoluer avec le très probable appel, mais à Décines, on ne se doutait pas forcément de cette issue. À la moue se mêle pourtant une certaine satisfaction. Les contrats n’ont pas encore été paraphés et pourtant, dans ce climat de défiance, l’OL va enregistrer deux arrivées à des postes ciblés.

Skelly Alvero va débarquer en provenance de Sochaux pour renforcer le milieu tandis que Clinton Mata va être le fameux concurrent à Saël Kumbedi. En quelques heures, ce sont donc des sentiments contraires qui habitent la direction lyonnaise. Cette dernière travaille d’ailleurs plutôt bien.

Cinq millions d'euros récupérés

Quand la saison dernière avait été marquée par une anticipation des arrivées et un peu plus de difficultés sur les départs, c’est tout l’inverse cet été. L’OL s’est déjà délesté de plusieurs éléments indésirables (Pollersbeck, Ozkaçar…) et de gros salaires (Aouar, Dembélé, Boateng). L’opération dégraissage n’est néanmoins pas finie et un nouveau joueur pas forcément retenu va faire ses valises.

Prolongé à l’été 2022, Thiago Mendes va s’offrir une expérience exotique. D’après le toujours bien informé Fabrizio Romano, le Brésilien va rejoindre le club qatari d’Al-Rayyan, anciennement entraîné par Laurent Blanc. Le milieu de 31 ans est attendu ce mercredi pour passer la visite médicale et selon les médias brésiliens, l’OL devrait empocher cinq millions d’euros dans cette transaction pour un joueur qui n’avait plus qu’un an de contrat.