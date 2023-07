L’OL envisage de faire appel de la décision de la DNCG

Quelques heures après avoir vu la DNCG décider d’un encadrement de la masse salariale, l’OL ne va pas en rester là. Le club lyonnais envisage de faire appel.

Le dossier OL est encore loin d’être définitivement refermé à la DNCG. Ce mardi, le gendarme financier a pourtant rendu une décision obligeant le club lyonnais à voir sa masse salariale encadrée ainsi que les transferts estivaux. Un coup dur pour John Textor pour sa première devant la DNCG mais aussi pour l’OL qui va se retrouver limité dans ses faits et gestes avec comme seuil le budget fixé par son président lors de son premier oral comme actionnaire. Mais, est-ce que cette décision sera bien la dernière concernant l’OL ? Peut-être pas.

Quelques heures après avoir vu le couperet tomber, l’Olympique lyonnais ne compte pas rester les bras croisés. Comme annoncé un peu plus tôt sur notre site, le club peut encore faire appel. C'est bien ce que compte faire John Textor. Dans un communiqué, l’OL indique "envisager de faire appel de la décision rendue ce 4 juillet par la DNCG. L’Olympique lyonnais regrette que certains éléments factuels, y compris des engagements financiers, fournis par l’actionnaire et ses partenaires, n’aient pas été pris en considération par la DNCG." Le feuilleton OL n’est donc pas encore terminé et risque de connaitre encore quelques rebondissements tel un scénario hollywoodien.