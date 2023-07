Alexandre Lacazette célébrant son but avec Rayan Cherki lors de Toulouse – OL (Photo by Valentine CHAPUIS / AFP)

Entre Alexandre Lacazette et Rayan Cherki, une relation de confiance s’est créée. En bon capitaine, l’ainé joue les grands frères avec son cadet à l'OL.

Il n’a suffi que de quelques entraînements la saison dernière pour comprendre que les deux étaient faits pour s’entendre. Après seulement quelques séances collectives, Alexandre Lacazette et Rayan Cherki ont noué une relation de confiance, amicale, alors que les deux joueurs ont plus de dix ans d’écart et que le numéro 10 lyonnais venait juste de faire son retour à Lyon. Cette complicité, il a fallu attendre pour la voir sur le terrain, Cherki n’ayant pas forcément la confiance de Peter Bosz en début de saison.

Finalement, l’après Coupe du monde a été un élément déclencheur dans la relation technique entre les deux joueurs. "C’est juste un joueur qui a besoin qu’on l’aide, qu’on lui parle, qu’on lui indique ce qu’il doit surtout faire et peut-être un peu moins faire, a concédé Lacazette dans une interview à Planète Lyon. Après, ça prend du temps de gommer les mauvaises habitudes… Parfois, Rayan Cherki prend des soufflantes de Coco Tolisso ! C’est normal. Mais, sa qualité, c’est le dribble, il ne faut pas le brider non plus, qu’il joue seulement à une ou deux touches. Il ne serait alors plus très utile."

Lacazette avait une fausse image de Cherki

Avec Alexandre Lacazette comme grand frère de vestiaire, Rayan Cherki a gommé certains défauts, mais reste perfectible comme décrit par son capitaine. Il a les défauts de ses qualités, mais en le côtoyant au quotidien, Lacazette a pu se faire une idée plus précise d’un joueur ayant débuté en pros à 16 ans. L’image est bien loin de celle qu’il a pu entendre à Londres après son départ de l’OL en 2017. "On s’entend bien. Rayan, depuis le début, je le trouve super attachant. Car lors de mes cinq années à Arsenal, j’ai toujours su ce qu’il se passait à l’OL et lors de la saison 2021-2022, quand on parlait un peu plus de Rayan, je me demandais ce qu’il se passait avec lui, car je voyais son talent et j’entendais beaucoup de choses à son sujet que je ne comprenais pas…" Éternel incompris, peut-être ce qui caractérise le plus les artistes.