OL - Mercato : Bacha n'exclut aucune possibilité pour son avenir

Sous contrat jusqu’en juin 2025, Selma Bacha est l’une des fiertés de la formation lyonnaise. Néanmoins, l’ancienne du FC Gerland ne se ferme pas la porte à un avenir loin de l’OL.

Elle était prête à croquer à pleines dents la Coupe du monde qui s’ouvrait à elle. Elle va devoir faire preuve de patience. Touchée à la cheville en toute fin de match contre l’Australie (1-0), Selma Bacha va faire l’impasse sur le premier match contre la Jamaïque le 23 juillet, en espérant être de nouveau sur pied pour le second match des Bleues. Ce coup dur, la Lyonnaise ne l’avait pas vraiment anticipé, elle qui venait de connaitre deux titularisations de suite sur le couloir gauche de l’attaque française. Néanmoins, malgré l’incertitude autour de son état physique, Hervé Renard a choisi de la maintenir dans le groupe des 23, espérant pouvoir rapidement de nouveau compter sur sa gauchère.

Sous contrat jusqu'en 2025 avec les Fenottes

Cette dernière a pris une autre dimension, que ce soit à l’OL depuis deux saisons ou avec les Bleues depuis quelques semaines. La joueuse timide du FC Gerland a laissé place à l’une des meilleures joueuses du monde, nommée pour le Ballon d’Or. À 22 ans, Selma Bacha a déjà fait pas mal de chemin, mais ne compte pas s’arrêter là. Sous contrat jusqu’en juin 2025, elle représente la fierté de l’Académie comme Delphine Cascarino.

S’imagine-t-elle faire toute sa carrière chez les Fenottes ? Interrogée par Le Progrès, Bacha a laissé la porte ouverte à toutes les éventualités. "Les prolongations qui se succèdent à l’OL ? Si ça se trouve, moi je ne suis plus là l’année prochaine, hein (rires) ! Il y a deux ans, j’aurais dit 'OL forever'. Mais plus j’avance, plus je gagne en maturité. Je n’ai envie de ne fermer la porte à aucun club. Le projet de Michele Kang ? J’attends de voir ce que ça va donner, mais j’ai mon idée en tête. On verra bien, je suis en contrat jusqu’en 2025, mais si je dois partir, je ne me priverai pas."

Une réponse cash à l’image de Selma Bacha qui risque de pousser les dirigeants de l’OL à s’attaquer à ce dossier rapidement.