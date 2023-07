OL - Bleues : Selma Bacha reste bien en Australie

Selma Bacha à l’entraînement de l’équipe de France (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Blessée à la cheville lors du match face à l'Australie, Selma Bacha restera bien avec le groupe, en espérant un retour rapide sur les terrains.

Malgré la défaite face à l'Australie (1-0), ce n'est pas vraiment le résultat qui préoccupait Hervé Renard après le dernier match amical des Bleues. "La blessure de Selma Bacha est la plus mauvaise nouvelle de la soirée, déclarait-il en conférence de presse. Restons patients en attendant le verdict du docteur et d'un examen plus approfondi." Le sélectionneur de l'équipe de France avait bien raison de rester optimiste. Le diagnostic est plutôt positif pour la Lyonnaise dont la cheville n'est pas fracturée. Sortie sur civière, la Fenotte a une entorse qui pourrait être guérie avant la fin de la compétition.

Le staff des Bleues a décidé de garder Selma Bacha dans le groupe sans toutefois révéler la durée de son indisponibilité. La latérale gauche soignera donc sa cheville en Australie auprès de ses coéquipières. Si sa participation au premier match de groupe face à la Jamaïque, le 23 juillet prochain, paraît impossible, un retour est envisagé pour la suite du mondial. L'internationale française (15 sélections) de 22 ans espèrera certainement être apte pour le choc du groupe F face au Brésil, plus de deux semaines après sa blessure.