OL : fin heureuse pour Caçapa à Botafogo

Claudio Caçapa vivait sa dernière rencontre sur le banc de Botafogo. Officialisé cette semaine, Bruno Lage va prendre la suite.

La mission de Claudio Caçapa à Botafogo est sans conteste une grande réussite. Après avoir quitté Lyon pour remplacer Luis Castro, parti rejoindre Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, l'ancien défenseur de l'OL a dirigé quatre matchs sur le banc des Alvinegros. À son arrivée, Le club brésilien de John Textor était leader de Serie A avec sept points d'avance sur le Gremio, deuxième. Le quintuple champion de France a fait mieux que conserver cette avance. Il a creusé un écart de dix points sur son dauphin.

Une quatrième victoire pour terminer

Pour son dernier match, Claudio Caçapa affrontait Bragantino au stade Nilton Santos. Devant 37 036 supporters, ses joueurs ne trouvent pas la faille en première mi-temps. Au retour des vestiaires, après une longue ouverture de Victor Cuesta, Tche Tche profite d'une mésentente entre le gardien adverse et son défenseur. Il centre pour Carlos Eduardo qui ouvre le score (1-0, 48e). À l'heure de jeu, les Alvinegros doublent la mise après un beau mouvement, parti du gardien et conclut par Leonel Di Placido (2-0, 61e). Le score en restera là et Botafogo signe une sixième victoire d'affilée en championnat. Claudio Caçapa termine lui son intérim en beauté au Brésil, avant de revenir à Lyon. Officialisé cette semaine, Bruno Lage reprendra les rênes de l'équipe.