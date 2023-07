Sarah Bouhaddi (ex-OL) quitte le PSG

Arrivée il y a un an, Sarah Bouhaddi quitte déjà le PSG. La gardienne de 36 ans aura disputé 21 matchs sous le maillot parisien.

L'aventure entre Sarah Bouhaddi et le PSG n'aura duré qu'un an. Paris a annoncé le départ de sa gardienne sur son compte Twitter, en la remerciant pour cette année passée au club. "Le Paris Saint-Germain remercie chaleureusement Sarah Bouhaddi pour son engagement en rouge et bleu. L’ensemble du club te souhaite le meilleur pour la suite", a déclaré le dernier vice-champion de France. Arrivée en septembre dernier, l'internationale française (149 sélections) a disputé 13 matchs de D1 et 8 rencontres de Ligue des Champions. Elle repart de la capitale sans avoir soulevé le moindre titre, battue par l'OL sur le plan national et par Wolfsbourg en Ligue des Champions.

À 36 ans, Sarah Bouhaddi ne serait pas sur le point de mettre fin à sa carrière. Après Clairefontaine, Toulouse, Juvisy, Lyon, l'OL Reign et Paris, la native de Cannes devrait découvrir un nouveau club. Dans le Rhône, son palmarès est impressionnant. En 12 saisons, elle a remporté 12 championnats de France, 8 Coupes de France, et 8 Ligues des Champions. Une armoire à trophée bien remplie pour la gardienne emblématique du football féminin français.