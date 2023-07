Si l'Arabie Saoudite continue d'attirer les stars du football, le Qatar a décidé de cibler quelques pépites de Ligue 1, dont Mohamed El Arouch

L'exode vers le Golfe ne fait que commencer. Les clubs saoudiens continuent leur mercato XXL. Après les arrivées de Karim Benzema, Kalidou Koulibaly ou Ngolé Kanté, cet été Fabinho et Aleksandar Mitrovic pourraient les rejoindre. Mais alors que le championnat d'Arabie Saoudite se montre plus ambitieux et compétitif que jamais, le Qatar a décidé d'adopter une tout autre stratégie, au lendemain de leur Coupe du monde. Nommé à la tête de la ligue de football du Qatar, Antero Henrique a choisi la jeunesse pour faire face aux sommes astronomique dépensée par le voisin saoudien. L'ancien directeur sportif du PSG compte bien utiliser son réseau en France pour en faire profiter son nouveau championnat.

Une liste des pépites françaises à recruter

Les clubs qatariens peuvent désormais compter sept joueurs étrangers dans leur effectif, dont deux de moins de 21 ans. Un changement de règle favorisant l'achat de jeunes pépites à travers le monde. Vivier de footballeurs talentueux, la France est évidemment ciblée. Si l'ancien lyonnais Nassim Benaïssa s'est déjà engagé avec Muaither SC, d'autres pourraient suivre. Selon RMC, des scouts auraient établi une liste de prospects à recruter par les clubs qatariens. Dans cette liste figure des noms bien connus. Kays Ruiz-Attil, Adil Aouchiche, Ayman Kari, mais aussi Mohamed El Arouch. Le joyau lyonnais serait donc dans le viseur du Qatar qui pourrait donc lancer une offensive dans les semaines à venir.