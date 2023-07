OL - Bleues : Hervé Renard appelle à l'optimisme pour Bacha

Hervé Renard et Delphine Cascarino lors de France – Canada (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Sortie sur civière face à l'Australie, Selma Bacha est toujours incertaine pour la Coupe du monde. Hervé Renard se veut optimiste.

L'équipe de France aurait espéré une meilleure préparation. À quelques jours de leur premier match de poule contre la Jamaïque, les Bleues affrontaient l'Australie pour une ultime répétition. En plus de la défaite, infligée par les coéquipières d'Ellie Carpenter, les Françaises ont vu Selma Bacha sortir sur civière dans les dernières minutes. Sévèrement touchée à la cheville, la Fenotte devrait toutefois bien participer au mondial. Si elle reste dans le groupe d'Hervé Renard, la gauchère de 22 ans devrait bien louper une ou plusieurs rencontres de la compétition.

En conférence de presse d'après match, Hervé Renard n'a pas pu rassurer sur l'état de santé de sa joueuse. Le sélectionneur a quand même souhaité rester prudent et confiant. "Pour l'instant, tout ce que je sais, c'est qu'il s'agit de sa cheville droite, a expliqué l'ancien entraîneur de Sochaux. Je ne peux pas vous en dire plus, car elle est enflée. On doit juste attendre les examens et être patient et optimiste." Si l'examen ne révèle pas de fracture, aucune nouvelle n'est donnée concernant l'indisponibilité de Selma Bacha. Le compte à rebours est lancée pour la Lyonnaise qui n'a que quelques jours pour se remettre sur pied si elle veut participer à la phase de groupe.