OL : Laurent Blanc retient la victoire face à De Treffers

Opposé à De Treffers pour le premier match de la saison, Laurent Blanc s'est réjoui de la victoire de ses joueurs.

Si l'OL n'a pas montré son meilleur visage pour son premier match de préparation, les Lyonnais ont bien réussi à décrocher une victoire dans les dernières minutes. Opposés à De Treffers, les hommes de Laurent Blanc se sont montrés poussifs. Mené au score jusqu'à la 70e, Tino Kadewere et Jeff Reine-Adélaïde ont permis à leur équipe de s'imposer sur le fil. Un premier succès nécessaire pour bien lancer la pré-saison. "On retient la victoire toujours. On joue pour améliorer notre physique, mais quand il y a un jeu à l'entraînement ou un match amical, il faut le gagner.", s'est félicité Laurent Blanc au micro d'OL Play.

Malgré un match plutôt compliqué, l'ancien sélectionneur des Bleus s'est montré compréhensif avec ses joueurs. "On avait fait un bon entraînement ce matin, a expliqué le champion du monde 1998. On n'était pas dans les meilleures conditions pour faire un match, mais il fallait le faire. Il fallait le considérer en même temps comme un entraînement et comme un match à gagner. Il y a des choses à dire individuellement, mais c'est une bonne chose. Demain, on va pouvoir bien travailler." L'OL va devoir monter en régime pour la prochaine échéance. Les Gones affronteront Manchester United à Édimbourg, mercredi.