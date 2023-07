Mercato : l'OL négocierait avec Cuiabano

Latéral gauche brésilien de 20 ans, Cuiabano serait dans le viseur de l'OL qui négocierait actuellement avec le Gremio.

Cuiabano fait des envieux en Europe. Le latéral gauche de 20 ans évolue actuellement au Gremio. Troisièmes de Série A derrière Flamengo et Botafogo, les Tricolores sont sollicités pour leur joyau. Deux clubs turcs, un italien et un portugais seraient intéressé par l'international U20 brésilien, selon TNT Sports Brasil. D'après les informations du média sud-américain, l'OL et l'OM négocierait aussi pour faire venir le jeune joueur qui est en fin de contrat en 2024. Au Brésil, Botafogo et l'Athletico Paranaense seraient aussi sur le coup.

Cuiabano est un joueur polyvalent. Souvent utilisé sur le flanc gauche de la défense, il peut aussi évoluer plus haut sur le terrain. Dans le groupe professionnel depuis mai, il a disputé dix matchs avec le Gremio cette saison. Avec trois titularisations, le jeune Brésilien a inscrit deux buts.

Le 10 juin dernier, John Textor expliquait à Globo sa nouvelle stratégie pour la gestion de l'OL et Botafogo. "Nous envisageons d'utiliser les capitaux lyonnais pour faire signer des joueurs en Amérique du Sud qui joueront d'abord ici, avait expliqué le dirigeant. Ils seront achetés par Lyon, mais passeront par Botafogo. Il pourrait s'agir d'un prêt, d'un achat en collaboration avec les clubs." Cuiabano pourrait bien être le premier joueur à faire l'objet de ce type d'opération.