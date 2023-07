OL : Becho 3e plus jeune Lyonnaise en Bleues

Vicki Becho lors de la Coupe du monde U20 en 2022 (Photo by EZEQUIEL BECERRA / AFP)

Entrée en jeu face à l'Australie, Vicky Becho a vécu sa première sélection. Elle devient la 3e plus jeune Lyonnaise à devenir international française.

Si l'équipe de France ne gardera pas un bon souvenir de son dernier match de préparation avant la Coupe du monde, ce moment restera inoubliable pour Vicki Becho. Les joueuses d'Hervé Renard se sont inclinées 1-0 à Melbourne hier matin. Cette mauvaise performance est accompagnée de la blessure de Selma Bacha en toute fin de match qui laisse un goût amer aux Bleues.

La Jamaïque en ligne de mire

Entrée à dix minutes de la fin du temps réglementaire, Vicki Becho a connu sa première sélection avec l'équipe de France, devant 50 000 personnes. Un record pour un match de football féminin en Australie. À 19 ans, l'ancienne Parisienne devient la troisième joueuse de l'OL la plus jeune à porter le maillot des Bleues. Seules Amandine Henry et Delphine Cascarino ont été plus précoces. Si ses deux coéquipières ont dû déclarer forfait pour le mondial, l'attaquante sera bien présente pour le match d'ouverture face à la Jamaïque le 23 juillet prochain. Bien qu'elle ne parte pas titulaire dans l'esprit de son sélectionneur, Vicki Becho devra répondre présent lorsqu'Hervé Renard fera appel à elle.