Hervé Renard a rencontré Aulas pour entraîner l'OL en 2014

Hervé Renard célébrant un but des Bleues avec Eugénie Le Sommer (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Nommé à la tête de l'équipe de France en mars dernier, Hervé Renard a révélé avoir rencontré Jean-Michel Aulas en 2014 pour entraîner l'OL.

En 2014, Hervé Renard sort d'une expérience éprouvante à Sochaux. Après avoir remporté la CAN avec la Zambie deux ans plus tôt, le Savoyard débarque dans le Doubs avec un objectif : sauver le FCSM. Malheureusement, il échouera dans sa tâche suite à une défaite contre l'Évian Thonon Gaillard de Pascal Dupraz. L'ancien joueur de Cannes laissera toutefois une image bien positive lors de son passage en Ligue 1. Si bien que son nom est cité du côté de l'OL pour succéder à Rémi Garde.

Hubert Fournier lui est préféré

Le sélectionneur des Bleues se souvient même avoir rencontré Jean-Michel Aulas pour accéder au poste. "Il m'avait reçu en 2014 pour le poste d'entraîneur de Lyon après mon départ de Sochaux, se rappelle Hervé Renard dans les colonnes de L'Équipe. Il avait finalement choisi Hubert Fournier. Cela avait été un rendez-vous magnifique, avec des échanges très enrichissants. J'avais découvert un vrai passionné de football. J'ai toujours conservé un énorme respect pour lui."

Quelques années plus tard, l'ancien président lyonnais a fait un autre choix pour l'équipe de France. "J'ai fait deux visioconférences avec les membres de la commission du foot féminin, comme à l'école, raconte-t-il. J'ai essayé de montrer que je connaissais un peu, que j'avais travaillé. Il y avait Laura Georges, Aline Riera, Marc Keller et Jean-Michel Aulas. J'avais des arguments et des idées déjà très précises. J'ai surtout donné mes grandes orientations." Hervé Renard dirigera les Bleues pour la Coupe du monde. La France affrontera la Jamaïque le 23 juillet prochain pour son premier match de poule.