OL : une première solide pour Mamadou Sarr

Entré à la dixième minute après la blessure de Dejan Lovren, Mamadou Sarr a répondu présent pour son premier match de la saison.

Les vacances n'ont pas été longues pour Mamadou Sarr. Titulaire avec les U18 français lors du tournoi Maurice Revello avec Justin Bengui et Saël Kumbedi, le défenseur central a fini sa saison le 18 juin dernier. Deux semaines plus tard, il était bien présent à la reprise avec ses coéquipiers. Le vainqueur de la Coupe Gambardella 2022 n'était toutefois pas concerné par les semaines de congés en rab dont ont profité les internationaux Karl Toko-Ekambi et Nicolas Tagliafico.

Apparu pour la première fois en professionnel face à Reims lors de l'avant-dernière journée de Ligue 1, Mamadou Sarr sort d'une saison pleine. Avec 18 matchs de National-2, il a été l'un des joueurs les plus utilisés par Gueïda Fofana l'année dernière. Patron de la défense à seulement 17 ans, le Gone s'est naturellement infiltré dans le groupe professionnel.

Une préparation primordiale

Pour le premier match de préparation, Laurent Blanc a décidé de faire commencer une charnière composée de Sinaly Diomandé et Dejan Lovren. Mais quand ce dernier se blesse à la 10e, c'est Mamadou Sarr qui est choisi par son entraîneur pour suppléer le défenseur croate. "Quand on est jeune, il faut toujours être prêt, explique-t-il au micro d'OL Play. Que ce soit à la première ou à la dernière minute. Si le coach fait appel à moi, je dois toujours répondre présent." La suite de son match est bon. Le Gone se montre solide et à l'aise pour ces nouvelles minutes engrangées avec l'équipe première. "J'espère avoir marqué des points. J'ai eu l'occasion de me montrer, j'espère que le coach a adhéré."

Une bonne performance dans une pré-saison primordiale pour le natif de Martigues qui pourrait bien avoir un rôle à jouer cette saison dans son club formateur. "J'espère être dans la rotation, avoir du temps de jeu et continuer à progresser." Des objectifs simples pour Mamadou Sarr qui fait forte impression malgré son jeune âge.