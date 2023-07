OL : retour d’un logo historique sur le maillot extérieur

Florian Maurice et Ludovic Giuly lors d’un OL – ASSE (Photo by PASCAL GEORGE / AFP)

Pour la saison 2023-2024, Adidas a choisi de faire un clin d’œil bien senti aux plus nostalgiques de l’OL. Pour le maillot extérieur, les joueurs lyonnais arboreront le logo du club entre les années 1989 et 1996.

L’officialisation n’a pas encore eu lieu, mais l’OL a livré un indice lourd de sens dimanche dans ce qui ressemblait fortement à un teasing du prochain maillot lyonnais pour la saison 2023-2024. Depuis quelques semaines, les fuites se faisaient de plus en plus nombreuses. Les plus nostalgiques du club auront la chance de revoir l’un des logos historiques de l’OL sur les tuniques extérieures des équipes masculines et féminines. En effet, Adidas et le club rhodanien ont décidé de remettre au goût du jour le logo présent sur les maillots lyonnais entre 1989, date de la remontée en D1 et 1996.

Un design qui délaisse le traditionnel logo avec la mention "Olympique lyonnais" et un "OL" frappé d’un lion pour un unique "OL" avec deux scapulaires rouges et bleu incrusté. L’officialisation de cette deuxième tunique de la saison devrait intervenir d'ici à quelques heures. Cependant, elle sera selon toute logique bleue avec les bandes sur la manche de l’équipementier allemand en rouge comme dévoilé par le site Footy Headlines. Alors ce retour à l'ancien logo est-il validé ?