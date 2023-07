Mercato : le Fenerbahce entre dans la danse pour Dembélé

Moussa Dembélé (OL) après son but face à Angers (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Sans club depuis son départ de l'OL, le 30 juin dernier, Moussa Dembélé a un courtisan de plus : le Fenerbahce.

La décision de Moussa Dembélé se fait attendre. L'ancien Lyonnais va devoir faire un choix parmi les clubs qui souhaitent l'enrôler depuis maintenant plusieurs semaines. L'attaquant ne manque pas de prétendants. Beaucoup cité du côté de la Premier League, le natif de Pontoise pourrait bien choisir Everton qui insiste, lui qui privilégierait un avenir outre-manche. Cependant, les Toffees font face à la concurrence d'Al-Ettifaq entraîné par Steven Gerard mais aussi des deux meilleures équipes de Turquie.

Le Fenerbahce et Galatasaray intéressés

Comme en championnat, le Fenerbahce et Galatasaray se tirent la bourre pour accueillir Moussa Dembélé. Les deux clubs d'Istanbul aurait établi des contacts avec l'international espoir français. L'ancien club de Bafétimbi Gomis a gagné la Süper Lig la saison dernière et joueront la Ligue des Champions. Le "Fener" a quant à lui réalisé un mercato XXL avec les arrivées d'Edin Dzeko et Dusan Tadic et compte bien repartir de plus belle après une saison blanche. Les canaris jaunes ont aussi un œil sur Karl Toko-Ekambi, qui pourrait quitter l'OL avant la reprise du championnat le 17 août prochain.