OL - Mercato : les revenants ont-ils vraiment une chance ?

En nombre au moment de la reprise, les joueurs de retour de prêt ne sont désormais plus que sept à l'OL. À la mi-juillet, Laurent Blanc ne leur a pas fermé la porte, mais peu seront concernés par la saison à venir.

Comme un pied de nez, vendredi, ce sont deux joueurs de retour de prêt qui ont lancé les hostilités de la saison de l’OL en 2023-2024. En trouvant le chemin des filets contre De Treffers, Tino Kadewere et Jeff Reine-Adelaïde ont offert une première victoire (1-2) aux Lyonnais dans cette préparation estivale. Elle est avant tout anecdotique, mais a eu le mérite de relancer la question de ces joueurs de retour de prêt. Ils étaient plus onze sur la ligne de départ, ils sont à présent sept après les départs de Cenk Ozkaçar, Romain Faivre, Habib Keita et Yayah Soumaré. Tous, hormis Karl Toko-Ekambi à peine de retour de vacances, ont pu participer avec plus ou moins de temps de jeu au premier amical de l’OL.

Après la rencontre, Laurent Blanc a d’ailleurs eu un mot pour eux. "Je leur ai dit en début de stage de se montrer sous leur meilleur visage, quel que soit le joueur, et certains qui ont joué l’année dernière à l’OL. Ils sont contractuellement au club et je veux qu’ils montrent le meilleur d’eux-mêmes. Ce sera mieux pour eux, pour tout monde." Quand des portes de sortie sont cherchées, certains peuvent-ils vraiment tirer leur épingle du jeu dans cette préparation estivale ? Zoom sur les chances des uns et des autres.

Ils ont une carte à jouer

Après seulement dix minutes de jeu, Dejan Lovren a lancé de la pire des manières cette série de matchs amicaux pour l’OL. Touché à la cuisse, le Croate a quitté ses partenaires, remplacé au pied levé par Mamadou Sarr. Si le jeune Lyonnais a impressionné, c’est l’entrée à la pause d’Abdoulaye Ndiaye qui a également fait forte impression. Prêté la saison dernière à Bastia, le défenseur sénégalais semble partir avec un temps de retard sur Sarr aux yeux de Blanc. Pourtant, on attendait logiquement cette préparation estivale pour observer les progrès de Ndiaye et voir si les prestations corses pouvaient se retranscrire entre Rhône et Saône.

Il est encore trop tôt pour le dire, surtout après seulement 45 minutes de jeu, mais dans le chantier défensif de l’OL, l’ancien de Dakar Sacré-Cœur peut avoir son mot à dire dans la rotation. Avec un Lovren blessé et Castello Lukeba en instance de départ tout comme Sinaly Diomandé, la charnière défensive est à l’instant T un vrai chantier. Abdoulaye Ndiaye peut en profiter et se montrer à son avantage.

De carte à saisir, il en est aussi question pour Tino Kadewere même si son cas diffère. Dans un an, l’attaquant sera libre de tout contrat et forcément, à l’heure de récupérer quelques pécules, l’OL ne dira peut-être pas non. Seulement, il semble être aujourd’hui la seule alternative comme doublure d’Alexandre Lacazette. Il n’a bien évidemment pas retrouvé la confiance de ses belles années havraises, mais face aux prestations d’Amin Sarr, encore transparent contre De Treffers, c’est à se demander ce que Kadewere a de moins que le Suédois…

Buteur vendredi aux Pays-Bas, Tino Kadewere n’a jamais vraiment fait de vagues et aujourd’hui, il est certainement conscient qu’un rôle de joker de luxe est ce qu’il peut le plus obtenir entre Rhône et Saône. Est-ce que cela peut lui convenir ? En tout cas, dans la recherche d’harmonie dans le groupe, Laurent Blanc ne devrait pas être trop embêté par l'état d'esprit de Kadewere. Au moment de faire un choix durant l’été, ça peut compter…

Leur avenir s’écrit loin de Lyon

Avant même leur retour de prêt, la question était de savoir combien aurait une chance de reporter le maillot de l’OL. Certains avaient érigé Romain Faivre comme l’unique candidat. Cependant, le joueur offensif a finalement pris la direction du FC Lorient après un crochet par Bournemouth. Sur les onze revenants, l’heure était donc avant tout à un départ et la sortie médiatique de Laurent Blanc n’a pas forcément inversé cette tendance. Avec les deux onze couchés vendredi à Groesbeek, l’entraîneur lyonnais a quand même fait passer un message. Les prêtés auront leur chance, mais pas forcément pour le convaincre.

Avec les quatre Espoirs encore en vacances et Nicolas Tagliafico qui vient juste de reprendre la préparation, Blanc a déjà un effectif pléthorique et l’avenir de Florent Sanchez ne s’inscrit pas à Lyon. Avec la descente de la réserve en National 3, le milieu va chercher un club tremplin (de nouveau en prêt ?) pour s’affirmer au haut niveau et ne pas avoir la sensation de stagner. Pour Camilo et Karl Toko-Ekambi, la messe est dite depuis un moment. Le milieu brésilien, qui n’a jamais joué une rencontre officielle avec l’OL, serait ciblé par Santos tandis que le Camerounais plairait en Turquie.

Seuls les motifs du divorce sont encore à trouver. Les deux joueurs aimeraient une résiliation de contrat, mais pour Toko-Ekambi, l’OL peut-il se permettre d’accéder à cette faveur après les critiques médiatiques du joueur, qui garde encore une valeur marchande ? Les prochains jours et semaines répondront à cette question.

Quid de Jeff Reine-Adelaïde ?

C’est le plus gros point d’interrogation dans la liste de ces joueurs de retour de prêt. Le milieu de terrain a offert la victoire contre De Treffers sur penalty avec le brassard de capitaine autour du bras. Une fois de plus, la préparation estivale devrait nous donner lieu au fameux refrain de "JRA" de retour au top physiquement. Le discours nous avait été servi à l’été 2022 et on s’était presque mis à y croire. Finalement, la saison dernière n’a pas levé les doutes et ce n’est pas son prêt infructueux à Troyes qui a rassuré. En fin de contrat dans un an, Reine-Adelaïde est aujourd’hui un dossier que l’OL risque de traîner. Son dernier exercice n’a pas permis à des courtisans de se manifester.

Dans le même temps, le joueur possède un salaire qui a de quoi rebuter ces potentiels clubs intéressés. Car, aujourd’hui, il n’est pas question de cadors européens, mais bien de formations françaises aux moyens limités pour s’aligner sur les prétentions salariales de l’ancien Angevin. Pas ou peu de courtisans, un historique de blessures et c’est un scénario, certes bien différent, à la Houssem Aouar ou Moussa Dembélé qui semble se profiler pour l’OL avec Jeff Reine-Adelaïde… À moins que le club ne prenne le taureau par les cornes et décide de résilier le contrat du joueur d'un commun accord.