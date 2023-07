OL - Mercato : l’Arabie Saoudite ne lâche pas Lacazette

Alexandre Lacazette, attaquant et capitaine de l’OL à l’entraînement (crédit : David Hernandez)

Auteur d’un retour remarqué à l’OL, Alexandre Lacazette fait l’objet d’une cour assidue en Arabie Saoudite. Malgré le refus de John Textor, Al-Shabab ne compte pas baisser les bras dans le dossier.

Il n’avait pas manqué de se plaindre de la fièvre acheteuse qui se propage en Arabie Saoudite ces dernières semaines. John Textor avait pointé du doigt ces dépenses sans compter qui avaient un impact sur Eagle Football et ses clubs. Courtisé par Al-Nassr, Luis Castro a finalement cédé aux sirènes saoudiennes et a quitté Botafogo en plein milieu de la saison. Textor avait également confirmé que son "meilleur joueur à l’OL" était aussi dans les petits papiers du pays du Golfe. Il était question d’Alexandre Lacazette et ce dernier avait fait l’objet d’un intérêt du club d’Al-Shabab mais pas que d’après CBS.

Textor a dit non

Plusieurs clubs d’Arabie Saoudite auraient tenté leur chance pour le capitaine de l’OL durant le mois de juin. Sans succès que ce soit chez le joueur ou même au sein du club lyonnais. John Textor ne veut pas se séparer de Lacazette, qu’il ne cesse d’encenser à chaque sortie sur l’OL afin de mettre en avant son expérience et son rôle de leader. L’Américain a émis une fin de non-recevoir, mais toujours selon CBS, Al-Shabab ne compterait pas rendre les armes si facilement. Une nouvelle tentative de séduction devrait avoir lieu dans les prochains jours. Malgré les millions d'euros, on voit mal Lacazette mettre les voiles, lui qui a pour ambition de devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'OL.