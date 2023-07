D'abord cité à Laval puis au RWD Molenbeek, Sekou Lega pourrait finalement se diriger vers Bastia pour un prêt sans option d'achat.

Le prêt réussi d'Abdoulaye Ndiaye semble avoir donné des idées à Bastia cet été. Selon plusieurs médias, le club corse serait finalement bien partie pour obtenir le prêt d'un an, sans option d'achat, de Sekou Lega. L'attaquant lyonnais était aussi dans le viseur de Laval et du RWD Molenbeek de John Textor. L'Ultrecht et Rodez étaient aussi intéressés par le profil du joueur de 20 ans.

Meilleur buteur de l'équipe réserve l'année passée, Sekou Lega a terminé meilleur buteur avec 10 buts en 25 matchs de National 2. Il n'a toutefois jamais eu sa chance en professionnel malgré de nombreuses convocations dans les groupes de Rudi Garcia et Laurent Blanc.

L'année dernière, le promu bastiais a terminé la saison à la 4e place, luttant longtemps pour une montée dans l'élite. Le Gone aura l'occasion de jouer sous les ordres de Régis Brouard, finaliste de la Coupe de France en 2012 avec Quevilly. En Ligue 2, il tentera d'enfin engranger du temps de jeu et revenir à l'OL avec un nouveau statut. Abdoulaye Ndiaye peut en témoigner, son aventure corse a été une franche réussite.