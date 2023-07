OL : le regard tourné vers Manchester United

Après la victoire lors du premier match de préparation contre De Treffers (1-2), l'OL vit ses derniers jours aux Pays-Bas avant d'affronter Manchester United.

À l'issue du premier match de préparation face à De Treffers vendredi dernier, Laurent Blanc est ses joueurs souhaitaient mettre l'accent sur le résultat. "On retient la victoire, toujours. On joue pour améliorer notre physique, mais quand il y a un jeu à l'entraînement ou un match amical, il faut le gagner", avait expliqué le champion du monde 1998 au micro d'OL Play. Et pour cause, la rencontre face aux amateurs hollandais fut assez poussive. Vainqueur dans les dernières minutes grâce à un pénalty de Jeff Reine-Adélaïde, l'OL a pu s'appuyer sur ce succès pour se remettre au travail un peu plus sereinement. "Demain, on va pouvoir bien travailler", s'était réjoui l'entraîneur lyonnais.

Un adversaire d'un autre calibre

Le groupe semble concentré sur la suite de la préparation. Ce mercredi, c'est un tout autre adversaire que l'OL rencontrera à Édimbourg. En effet, les hommes de Laurent Blanc se mesureront à Manchester United. Les Red Devils restent sur une saison plutôt satisfaisante avec une troisième place en Premier League et une Coupe de la Ligue remportée. Lors du mercato, Erik ten Hag a profité de l'arrivée de Mason Mount et pourrait bien retrouver son gardien à l'Ajax Amsterdam, André Onana.

L'opposition devrait davantage stimuler le groupe lyonnais qui a bénéficié du retour de Nicolas Tagliafico et Karl Toko-Ekambi pour compléter un effectif déjà bien garni. Après avoir utilisé ses 25 joueurs contre De Treffers, Laurent Blanc pourrait utiliser moins d'éléments pour ce second match, lui qui retrouvera un club pour lequel il a joué entre 2001 et 2003. Le stage aux Pays-Bas prendra donc fin ce mardi, jour où l'OL rejoindra l'Écosse pour préparer le match face au club le plus titré d'Angleterre.