Griedge Mbock, défenseure de l’OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

De retour à Décines lundi, les joueuses de l’OL attaquent les tests physiques ce mardi. Griedge Mbock est de la partie comme de nombreuses jeunes de l’Académie.

Après avoir récupéré les équipements de la saison à venir lundi, les joueuses de l’OL ont attaqué les choses sérieuses ce mardi. Une batterie de tests physiques a été au programme comme le traditionnel test VMA. Bien qu’en comité restreint à cause de la Coupe du monde et des 13 Lyonnaises retenues, Sonia Bompastor et son staff ne comptent pas brosser les Fenottes dans le sens du poil.

La montée en puissance se fera au fur et à mesure des semaines avec une reprise de la compétition le 10 septembre lors du Trophée des championnes contre le PSG mais cette reprise ne sera pas de tout repos après un mois et demi de vacances.

Plusieurs néo-pros dans le groupe

Pour ce premier jour de tests, il y avait forcément des sourires sur les visages lyonnais. Sur le flanc depuis dix mois, Griedge Mbock fait partie des joueuses ayant remis le bleu de chauffe et c’est forcément une bonne nouvelle pour les Fenottes. À l’internationale française se sont greffées de nombreuses jeunes de l’Académie comme Lou Marchal, Wassa Sangare, Louna Belhout-Achi, Maeline Mendy, Julie Swierot et Liana Joseph, certaines ayant récemment signé leur premier contrat professionnel avec l’OL.