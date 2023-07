Mercato : Sekou Lega pourrait profiter de l'axe OL - Molenbeek

Auteur d'une saison pleine avec la réserve, Sekou Lega pourrait être prêté cette saison par l'OL. Laval et Molenbeek seraient intéressés.

Arrivé à l'OL en 2016, en provenance du CS Brétigny, en banlieue parisienne, Sekou Lega continue de gravir les étapes. L'attaquant attire les convoitises de plusieurs clubs qui espèrent le récupérer dans le cadre d'un prêt. La saison dernière, le joueur de 20 ans a été particulièrement en vue avec l'équipe réserve. Élément le plus utilisé par Gueïda Fofana, il a inscrit 10 buts et fait 2 passes décisives en 25 matchs de National 2.

Aucune minute en match officiel avec les professionnels

Avec l'équipe première, le natif de Paris n'a disputé aucune minute en match officiel. Sa première convocation remonte à avril 2021, en Coupe de France face au Red Star. Jamais appelé par Peter Bosz, il refait régulièrement partie du groupe depuis le début d'année 2023. Il compte neuf apparitions sur le banc cette saison, toutes compétitions confondues.

Cet été, Laurent Blanc a utilisé le Gone pour le premier match amical face à De Treffers. Cependant, Sekou Lega a besoin de temps de jeu en professionnel et son avenir semble s'inscrire loin de Lyon. Selon Foot Mercato, après Laval, c'est le RWD Molenbeek qui serait prêt à accueillir l'attaquant de l'OL pour une saison. Les deux clubs appartiennent à Eagle Football et Lega pourrait donc suivre le même chemin que Camilo, prêté lors de six derniers mois. La rencontre amicale prévue le 23 juillet entre les deux clubs devrait permettre d'approfondir les discussions.