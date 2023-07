OL - Mercato : Camilo ne sait pas où il sera en août

Revenu de son prêt à Molenbeek, Camilo participe à la préparation aux Pays-Bas. Néanmoins, le milieu ne sait pas si son futur s’inscrira à l’OL.

Il est le régional de l’étape. Possédant la nationalité néerlandaise, Camilo est comme un poisson dans l’eau dans le camp de base de l’OL aux Pays-Bas. Depuis dix jours, le milieu brésilien enchaîne les séances sous le regard de Laurent Blanc. Il a même joué pendant dix minutes lors de l’amical contre De Treffers (2-1) vendredi dernier.

À 24 ans, Camilo est toujours un joueur de l’OL alors qu’il n’a jamais porté officiellement le maillot lyonnais. "Mon expérience de sportif ici à Lyon est triste, a concédé le milieu dans un français quasi parfait sur OLPlay. Mon rêve était de jouer avec l’OL et ça ne s’est pas passé."

"Tout donner pour l'OL quand je porte le maillot"

Prêté lors de la deuxième partie de saison dernière au RWD Molenbeek, Camilo a pu profiter de la connexion Eagle Football pour jouer en Belgique et décrocher un titre de D2. De retour à l’OL et à l’esprit plutôt positif, son avenir semble bouché entre Rhône et Saône malgré sa présence dans le groupe à l’instant T. Avec un an de contrat, Camilo ne se ferme aucune porte, cherchant à convaincre Laurent Blanc tout en regardant ce qui peut se passer à l’extérieur.

Dernièrement, son nom aurait été proposé à Santos qui a depuis signé un ancien Lyonnais avec Jean Lucas. "C’est bien de faire la pré-saison avec tout le groupe, ça permet de voir mon niveau. J’ai encore un an de contrat et il se passe des choses sur le terrain, mais aussi en dehors qu’il faut régler." Sait-il où il sera à la fin du mois d’août ? "Bien sûr que non".