OL : la reprise a sonné pour les Fenottes

Ce lundi, les joueuses de l’OL ont repris le chemin de l’entraînement. En effectif restreint pendant quelques semaines avant de retrouver certaines internationales.

Les yeux sont braqués sur l’Australie et la Nouvelle-Zélande au moment de parler du foot féminin en ce moment, mais il n’y a pas que la Coupe du monde. En ce lundi 17 juillet, l’heure de la reprise a sonné pour les joueuses de l’OL. Après plus d’un mois et demi de repos depuis le dernier match contre Reims, les Fenottes vont reprendre les choses sérieuses à Décines.

Le rendez-vous était fixé en ce lundi début d’après-midi par Sonia Bompastor pour un groupe plus que restreint. Comme chaque été, l’entraîneure de l’OL doit composer avec les matchs internationaux de l’été et avec la Coupe du monde du 20 juillet au 20 août, elle ne va pas y couper une fois de plus.

Un effectif des plus restreints

Pour cette reprise, les Lyonnaises ne seront pas forcément des plus nombreuses pour les différents tests physiques. Avec 13 joueuses retenues au Mondial plus quatre jeunes Lyonnaises à l’Euro U19 qui débute mardi, le staff ne sera pas débordé. Ce sera l’occasion pour Laura Benkarth de se familiariser à son nouvel environnement et de faire plus ample connaissance avec Christiane Endler, dont elle sera la doublure.

La gardienne chilienne fait partie des cadres de retour à Décines comme Melvine Malard ou encore Perle Morroni, non-retenues avec les Bleues. Elles retrouveront Delphine Cascarino et Griedge Mbock qui ont pris quelques jours d'avance entre rééducation pour l'une et processus presque final pour l'autre.