OL : Laurent Blanc évoque ses souvenirs à Manchester United

L'OL affronte Manchester United, ce mercredi. Aujourd'hui entraîneur lyonnais, Laurent Blanc a évoqué ses souvenirs de joueur mancunien.

La carrière de joueur de Laurent Blanc a pris fin il y a tout juste 20 ans. Le champion du monde 1998 a connu neuf clubs et s'est même permis de terminer dans l'un des plus prestigieux du monde : Manchester United. L'entraîneur de l'OL retrouvera donc les Red Devils pour le second match amical des Lyonnais cet été. Les deux équipes se rencontreront ce mercredi, à 15 h 00 à Édimbourg.

"Des supporters magnifiques"

À l'occasion de ses retrouvailles, l'ancien sélectionneur des Bleus s'est exprimé sur son ancien club. "Le souvenir qui m'a le plus marqué ? Le stade est magnifique, se souvient Laurent Blanc au micro d'OL Play. C'est le stade des rêves. C'est une ambiance particulière et le stade est toujours plein, que ce soit pour un match de championnat anglais, de coupe ou amical. Ils ont des supporters magnifiques. Bien sûr, le club est grand, mais le stade plein, c'est mon souvenir le plus marquant à Manchester." L'OL s'est d'ailleurs rendu à deux reprises à Old Trafford et s'est à chaque fois incliné (2-1 en 2004 et 1-0 en 2008).

Joueur mancunien de 2001 à 2003, l'ancien entraîneur du PSG a côtoyé beaucoup de grands joueurs lors de son passage en Angleterre. "Les joueurs qui m'ont le plus impressionné ? Je ne peux pas en citer qu'un. J'étais un grand fan de Manchester United car j'avais mon grand ami Eric Cantona qui jouait là-bas. J'ai connu de très grands joueurs. Je ne peux pas tous les citer, mais il y a David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs, Roy Keane, Phil et Gary Neville... J'avais aussi des coéquipiers français. Mikaël Silvestre, Fabien Barthez... J'ai connu le très haut niveau à Manchester United." Outre-manche, le Président avait terminé sa carrière par un titre de champion avec les Red Devils.