OL - Académie : entrée réussie pour les U19 au tournoi de Rabat

Engagé dans le tournoi de l’Académie Mohamed VI, l’OL a réussi son entrée en matière face à Anderlecht (2-1). Grâce à une doublé Tidiane Diawara, les U19 lyonnais lancent bien leur campagne.

Pour la 5e édition du tournoi de Rabat organisé par l’Académie Mohamed VI, l’OL a été convié à l’événement et faisait son entrée en lice ce mardi. Moins de 48h après avoir décroché une qualification en quarts de la Coupe Gambardella, les Lyonnais étaient de nouveau sur le pont et c’est sans surprise que l’équipe de départ avait largement été remaniée. Les titulaires de dimanche étaient tous au repos tandis que certains U17 (Kelyan Yahia, Enzo Molebe, etc) sont venus renforcer les rangs pour préparer également la saison prochaine. Dans un match sur un temps de jeu réduit (2x25'), l’OL a pris le meilleur (2-1) sur Anderlecht dans les derniers instants de la partie.

Certains U17 présents pour le tournoi

Après une première période où les deux formations se sont neutralisées, Tidiane Diawara a débloqué la situation en ajustant bien le gardien belge sur son plat du pied. Une ouverture du score après 10 minutes de jeu en seconde période et sous les yeux de Bruno Cheyrou présent à Rabat. Quand l’OL pensait avoir fait le plus dur avec les entrées de certains titulaires comme Yacine Chaïb ou Mathys De Carvalho, Anderlecht a égalisé sur un joli coup-franc fatal à Enzo Vita. Néanmoins, les Lyonnais ont trouvé les ressources pour s’imposer avec un doublé de Diawara juste avant la fin du match. Prochain rendez-vous pour les jeunes Lyonnais, mercredi (11h) contre Génération Foot.