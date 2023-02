Ligue 1 : Florent Batta arbitrera Angers - OL 

Une semaine après sa déroute à Auxerre, l’OL tentera de relever la tête face à Angers, samedi (17h). Cette rencontre de la 25e journée sera arbitrée par Florent Batta.

Ce devait faire six points sur six et désormais, l’heure est à se demander si l’OL ne va pas relancer Angers… Après la défaite contre Auxerre vendredi, tout est remis en cause à Lyon avec un visage lyonnais loin des attentes et de celui espéré contre un club avant-dernier du championnat avant la rencontre. Samedi, l’OL se déplace une nouvelle fois, dans la Maine cette fois-ci. Incapable de gagner depuis 16 matchs, le SCO est plus que jamais relégable et surtout proche de la Ligue 2 avec seulement dix points. Mais, avec l’OL, on n’est sûr de rien et surtout pas à l’abri d’une contreperformance.

Pour cette rencontre de la 25e journée de Ligue à 17h, Florent Batta a été désigné comme l’arbitre central. Il n’a encore jamais dirigé une rencontre des Lyonnais cette saison en championnat mais avait été au sifflet du 16e de finale de Coupe de France contre le FC Metz début janvier. Pour arbitrer du mieux possible, Mr Batta sera assisté par Alexandre Viala et Bastien Courbet tandis que Anthony Ustaritz sera le 4e arbitre. On retrouvera Bruno Coué et William Lavis à la vidéo.