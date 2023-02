OL : Jean-Michel Aulas écarte tout conflit avec Tony Parker

Jean-Michel Aulas et Tony Parker lors d’un match de l’ASVEL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Suite au succès de l’ASVEL en Leaders Cup, Jean-Michel Aulas a salué la performance des Villeurbannais. Le président de l’OL en a profité pour rappeler l’entente avec Tony Parker.

L’annonce il y a quelques jours avait fait l’effet d’une petite bombe dans l’environnement lyonnais. Étant devenu actionnaire majoritaire de l’ASVEL en 2014, Tony Parker a décidé de revendre ses parts huit ans après. Face à la crainte de voir l’ancien meneur NBA mettre totalement les voiles, Parker avait pris la parole pour assurer qu’il garderait la présidence même en cas de vente.

Assurant être entièrement investi dans le projet ASVEL, Tony Parker avait également écarté toute friction avec Jean-Michel Aulas, suite à son départ du conseil d’administration de l’OL Groupe, actionnaire du club de basket. "Je reste ambassadeur de l'OL, ils sont toujours actionnaires chez nous et j'ai toujours envie que Lyon nous accompagne, j'ai hâte de jouer dans la nouvelle salle, avait-il confié à L’Equipe la semaine dernière. Donc oui, il y a zéro problème entre moi et Jean-Michel (Aulas)."

Quel projet à l'ASVEL avec Textor ?

En attendant de savoir ce que John Textor souhaite faire avec l’ASVEL et ses projets, Tony Parker regarde avec impatience la livraison de l’Arena fin 2023. Une salle qui doit permettre aux ambitions villeurbannaises d’aller à la hausse, notamment en Euroleague. Preuve que tout va bien entre les deux présidents de l’OL et de l’ASVEL ? Jean-Michel Aulas a félicité les basketteurs de leur succès durant le week-end en Leaders Cup sur son compte Twitter et a rappelé travailler main dans la main avec le quadruple champion NBA. "Bravo à TP, TJ, Capitaine Kahudi et notre MVP Nando (Do Colo) pour cette Leaders Cup qui récompense les efforts de l'ASVEL cette saison. Toujours à vos côtés, l’OL Groupe prépare une magnifique Arena pour l'Euroligue, belle synergie pour nos clubs de la métropole lyonnaise."