OL : Parker l'assure, il n'a "aucun problème" avec Aulas

Jean-Michel Aulas et Tony Parker lors d’un match de l’ASVEL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Suite à l'arrivée d'un nouveau board en décembre dernier, Tony Parker a dû céder sa place au conseil d'administration de l'OL. Malgré tout, le dirigeant n'a pas de ressentiment envers Jean-Michel Aulas.

En raison de la prise de pouvoir de John Textor, le conseil d'administration de l'OL Groupe a été modifié. Parmi les départs, on a bien évidemment noté celui de Tony Parker. Le président de l'Asvel, qui pouvait lorgner sur la succession de Jean-Michel Aulas, assure qu'il n'a aucun ressentiment suite à ce bouleversement.

"Pas du tout, a-t-il déclaré à L'Equipe. Jean-Michel avait un plan en 2019 quand on s'est associés, les plans ont ensuite changé quand il a décidé de vendre le club et que les deux gros actionnaires de l'époque, IDG et la famille Seydoux, ont décidé de vendre leurs parts. Quand John Textor a racheté le club, Jean-Michel m'a demandé si cela ne me dérangeait pas de sortir du board, au regard d'actionnaires qui étaient là depuis très longtemps et pour ne pas créer de tensions. J'ai totalement compris."

"J'ai toujours envie que l'OL nous accompagne"

Actuellement en pourparlers pour céder ses actions et faire entrer l'entreprise Smart Good Things dans l'actionnariat du club villeurbannais, Parker prévoit de poursuivre les échanges avec la direction lyonnaise. "Je reste ambassadeur de l'OL, ils sont toujours actionnaires chez nous et j'ai toujours envie que Lyon nous accompagne, j'ai hâte de jouer dans la nouvelle salle, a-t-il confié. Donc oui, il y a zéro problème entre moi et Jean-Michel. Après, John Textor, je l'ai vu au match du PSG, il adore le basket. Quand on aura la chance de se voir pour vraiment parler business, on verra comment il voit l'avenir par rapport à l'Asvel."