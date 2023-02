Auxerre voit revenir M'Baye Niang pour affronter l'OL

M’Baye Niang (Auxerre) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Pour accueillir l'OL ce vendredi (21h), Auxerre peut compter sur le retour de M'Baye Niang. En revanche, trois joueurs sont encore blessés.

19e du championnat, Auxerre est en danger au moment de recevoir l'Olympique lyonnais ce vendredi à 21 heures. Avec quatre points de retard sur Troyes (16e), l'équipe auxerroise n'est pas encore larguée, mais il y a urgence au vu de sa dynamique récente (cinq matchs sans victoire toutes compétitions confondues). Face à l'OL, Christophe Pélissier peut à nouveau compter sur l'attaquant M'Baye Niang, qui revient à la compétition.

L'ancien Lyonnais Owusu blessé

L'ailier Siriki Dembélé est lui aussi de retour. Malheureusement pour l'AJA, trois éléments sont forfaits pour cette affiche : l'ancien Rhodanien Elisha Owusu, Théo Pellenard, et Julian Jeanvier. Kenji-Van Boto et Rémy Dugimont n'ont eux pas été retenus par l'entraîneur, tout comme Kays Ruiz-Atil, natif de Lyon et passé par le centre de formation.