L'OL à Auxerre sans Blanc, possible première titularisation pour Sarr

Malade, Laurent Blanc n'a pas pris la route d'Auxerre jeudi avec son équipe. Contre l'AJA, Amin Sarr pourrait débuter son premier match avec l'OL comme titulaire.

Cela était prévisible au vu des dernières nouvelles. Jeudi, le staff et les joueurs de l'OL ont pris la direction d'Auxerre en bus, sans Laurent Blanc à son bord, comme l'indique L'Equipe. L'entraîneur rhodanien doit encore soigner sa pneumopathie. En revanche, il a pu échanger avec son adjoint, Franck Passi, qui officiera ce vendredi pour le match comme il a pu le faire contre Lens (2-1).

Autres absents dans l'Yonne, et non des moindres, Malo Gusto et Alexandre Lacazette. Si le premier sera suppléé par Saël Kumbedi, le capitaine lyonnais devrait être remplacé par Amin Sarr à la pointe de l'attaque. Il s'agirait de la première titularisation du Suédois avec son nouveau club.

Sarr associé avec Dembélé ?

En revanche, pour l'accompagner, cela se jouera entre Bradley Barcola et Moussa Dembélé. Le plus jeune a disputé les dernières rencontres, mais il pourrait être cette fois-ci mis sur le banc. L'ancien avant-centre des Celtic Glasgow serait alors titulaire pour la première fois depuis Metz en Coupe de France début janvier.

Pour le reste du 11, cela ne devrait pas bouger par rapport au succès contre les Sang et Or, avec toujours une défense à trois Diomandé-Lovren-Lukeba. Au milieu, le duo Caqueret-Tolisso semble parti pour enchaîner, avec Rayan Cherki devant lui. On retrouvera Kumbedi et Tagliafico dans les couloirs.

Le 11 probable de l'OL contre Auxerre : Lopes - Diomandé, Lovren, Lukeba- Kumbedi, Caqueret, Tolisso, Tagliafico - Cherki - A. Sarr, Dembélé ou Barcola