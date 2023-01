OL : Parker successeur d'Aulas ? Ce n'est pas pour tout de suite

Depuis la vente de l'Olympique lyonnais à John Textor, Tony Parker n'est plus au conseil d'administration d'OL Groupe. S'il n'a pas fermé la porte, le patron de l'ASVEL a confirmé que la succession de Jean-Michel Aulas n'était pas d'actualité.

Il semblerait que Tony Parker ce soit un peu éloigné de l'Olympique lyonnais ces derniers temps. Au moment de la vente du club à John Textor, l'ancien basketteur a quitté le conseil d'administration de l'OL Groupe pour faire de la place à des proches de l'homme d'affaires américain. Sur Canal +, la question a été posée au dirigeant de l'ASVEL de savoir s'il envisageait toujours de succéder à Jean-Michel Aulas.

"On verra dans trois ans quand Aulas ne sera plus président"

L'intéressé a affirmé que pour l'instant, cette thématique n'est pas d'actualité. "John Textor est venu avec son équipe et il fallait être un certain nombre dans le conseil. Comme j'étais très occupé avec toutes mes activités, c’était un accord commun que j'en sorte. Ainsi, ils peuvent faire leur truc et on verra dans trois ans quand Jean-Michel (Aulas) ne sera plus président, a-t-il confié. On a de très, très bons échanges avec John (Textor), après, il faut voir comment on peut discuter."

S'il n'a jamais fermé la porte à un rôle majeur à l'OL, Parker a plusieurs fois indiqué qu'un retour aux Etats-Unis, dans la grande Ligue de basket américaine, figurait parmi ses projets. "Je préfère le front office en ce moment. [...] Un de ces jours, j'essaierai la NBA, mais là, je veux redonner à mon pays. C’est très sympa de posséder les formations masculine et féminine (à l'ASVEL). Et l'académie que je construis ici, nous avons de super jeunes gars dans mon équipe. Mais prochainement, quand Coach Pop (Gregg Popovich, entraîneur de San Antonio) prendra sa retraite, peut-être que je reviendrais", avait-il glissé à USA Today en juin 2022.