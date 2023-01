OL : Selma Bacha passera des examens lundi

Sortie à la 79e minute du match entre l'OL et Montpellier, Selma Bacha souffrait à l’ischio-jambier gauche. La latérale lyonnaise passera des examens lundi pour connaître l'état de sa blessure.

Jusqu'à là, la soirée de samedi se passait plutôt bien pour les Fenottes. Elles menaient 1 à 0 contre Montpellier et étaient proches de valider ce succès qui interviendra quelques minutes plus tard (2-0), quand Selma Bacha est restée au sol. Après une course au cœur de la défense du MHSC, la défenseure est entrée dans la surface avant de servir Sara Däbritz, puis de s'effondrer en se tenant la cuisse.

Elle a déjà été blessée au même ischio

Blessée, l'internationale française a cédé sa place à Perle Morroni, tout en quittant le terrain en larmes. Après la partie, Sonia Bompastor est apparue inquiète au sujet de sa joueuse. "Elle a ressenti une petite douleur au niveau de l'ischio-jambier, un muscle qui avait déjà fait des siennes auparavant, a expliqué l'entraîneure au micro de Canal +. On va attendre les examens de lundi. Je n'aime pas trop voir des filles sortir comme ça sur blessure."