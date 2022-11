Jean-Michel Aulas et Tony Parker lors d’un match de l’ASVEL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Actionnaire et président de l’ASVEL, Tony Parker fait partie du conseil d'administration de l’OL. A l’heure où John Textor est en passe de devenir le futur actionnaire majoritaire, l’ancien basketteur ne "se ferme aucune porte" dans le futur.

La question se pose depuis qu’il a pris le contrôle de l’ASVEL il y a huit ans. Tony Parker prendra-t-il la suite de Jean-Michel Aulas à la tête de l’OL ? La synergie entre les deux entités sportives pouvait laisser espérer que le président lyonnais jouerait les professeurs pendant quelques années. Avant de pourquoi pas laisser les clés du camion à l’ancien basketteur qui occupe déjà un siège dans le conseil d’administration de l’OL Groupe. Les décisions de Pathé et IDG Capital de retirer leurs billes à accélérer un processus de vente qu’on pouvait imaginer un peu plus tard.

Mis devant le fait accompli, Aulas s’est donc activé pour trouver de nouveaux investisseurs et l’heureux élu sera John Textor dans les prochaines heures. Pas de Tony Parker donc même si le président de l’ASVEL a déjà pu échanger avec le futur actionnaire majoritaire de l’OL Groupe. Néanmoins, le Franco-Américain laisse encore la porte ouverte pour le futur même si on ne voit pas Textor lâcher le projet si rapidement. "Je suis dans le board de l’OL et je ne ferme aucune porte, a déclaré Parker dans une interview à Entreprendre.fr. Jean-Michel Aulas m’a pris sous son aile, c’est mon ami, j’apprends à ses côtés, je le vois comme un modèle dans le monde du patronnariat. On verra plus tard."

Pour le moment, la construction de l’Arena avec un dimension de l’ASVEL préoccupe avant tout l’ancien champion NBA.