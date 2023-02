OL : Ada Hegerberg a la 2e valeur marchande au monde

Ada Hegerberg après son but contre le Barça (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Blessée depuis septembre dernier, Ada Hegerberg est plus que jamais sur le retour. Son absence n’a pas eu d’incidence sur sa valeur puisque l’attaquante de l’OL possède la 2e valeur marchande au monde dans le football féminin.

Le football masculin a eu le duel entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pendant des années. Peut-il en être autant dans le foot féminin ? L’exposition médiatique rend tout ça bien moins imposant mais entre Alexia Putellas et Ada Hegerberg, c’est une guerre aux points qui se joue ces derniers mois. Si collectivement, l’attaquante de l’OL a pris le dessus avec la victoire en Ligue des champions, individuellement la capitaine du FC Barcelone rafle tout. Vainqueure du Ballon d’Or, Putellas est vue comme la star actuelle du football féminin. Certains mettront en avant que toute la publicité autour du Barça pousse à ces résultats de votes mais Alexias Putellas est devenue la référence féminine sur la planète foot.

Une seule Lyonnaise dans le classement

Pour preuve, le site Soccerdonna a dévoilé les valeurs marchandes des joueuses à l’échelle mondiale et l’Espagnole, victime d’une rupture des ligaments croisés avant l’Euro 2022, arrive en tête. Elle devance Ada Hegerberg, elle aussi sur le flanc depuis quelques mois avec l’OL. Néanmoins, le retour de l’attaquante norvégienne est pour bientôt et elle ne sera pas de trop pour aider l’OL à tutoyer encore les sommets français et européen. Malgré la domination lyonnaise, Hegerberg est la seule représentante des Fenottes dans ce classement avec une valeur estimée à 475 000€. Ce qui ne veut pas dire qu’un départ, si départ il y a un jour, se négociera à ce prix. Néanmois, ces sommes restent très loin de celles chez les garçons où le top 10 était valorisé à plus d’un milliard d’euros.

Les 10 plus grosses valeurs marchandes dans le foot féminin

Alexia Putellas (FC Barcelone) = 600 000 €

Ada Hegerberg (OL) = 475 000 €

Sam Kerr (Chelsea) = 450 000 €

Vivianne Miedema (Arsenal) = 450 000 €

Caroline Graham Hansen (FC Barcelone) = 400 000 €

Aitana Bonmati (FC Barcelone) = 400 000 €

Pernille Harder (Chelsea) = 400 000 €

Sophia Smith (Portland Thorns) = 375 000 €

Marie-Antoinette Katoto (PSG) = 375 000 €

Lieke Martens (PSG) = 350 000 €