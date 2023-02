Tony Vairelles dévoile son plus beau but avec l’OL

Passé entre 1999 et 2003 à l’OL, Tony Vairelles a vécu une aventure contrastée. Néanmoins, l’ancien attaquant a participé aux premiers exploits européens de la fin des années 90 et du début des années 2000.

Il devait être l’une des coqueluches de Gerland, le nouveau chouchou des supporters. Véritable machine à marquer au RC Lens, Tony Vairelles avait débarqué à l’OL avec le statut de star de la D1 et du buteur devant permettre au club lyonnais de tutoyer les sommets français. Arrivé en 1999, Vairelles a malheureusement eu la malchance de pousser sur la touche Alain Caveglia et d'arriver en même temps qu’un certain Sonny Anderson. La trajectoire des deux attaquants n’a clairement pas été la même et le parcours de Vairelles bien plus chaotique avec de nombreux prêts et un seul titre de champion en 2003. En 93 matchs, entre 1999 et 2003, il a disputé 93 matchs pour 21 buts, loin des 94 réalisations de "Sonnygoal".

Malgré tout, Tony Vairelles a participé à la montée en gamme de l’OL, notamment sur la scène européenne. Bien que le club lyonnais avait réussi quelques exploits auparavant, la fin des années 90 a marqué un tournant. Sur ses quatre saisons lyonnaises, l’ancien international a été marqué par le déplacement au Celtic Glasgow, quelques mois après son arrivée entre Rhône et Saône. "J’ai un super souvenir de ce match (en novembre 1999) en Coupe de l’UEFA. On joue le Celtic et on gagne 1-0. Je marque un des plus beaux buts de ma carrière dans un angle impossible, avoue-t-il à nos confrères de 90 Football. Sur un ballon que me donne Vikash (Dhorasso) dans le trou, je m’excentre pour chercher le ballon. Le gardien sort, mais j’arrive à le crocheter et je marque quasiment sur la ligne de sortie de but. Il a été synonyme de qualification pour le 3e tour."

Vainqueur 1-0 à l’aller grâce à Serge Blanc, l’OL est allé s’imposer sur la pelouse de Glasgow pour valider son ticket. L’aventure en Coupe de l’UEFA aura finalement été de courte durée puisque les Lyonnais se feront sortir au tour suivant par le Werder Brême. Une campagne européenne 1999-2000 qui reste encore lourde, car elle renvoie à cette fameuse déroute contre Maribor lors du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions…