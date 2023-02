OL - Académie : Chaïm El Djebaïli a fait ses débuts à la CAN U20

Chaïm El Djebali avec la Tunisie (Photo by Christophe ARCHAMBAULT / AFP)

Sélectionné avec la Tunisie, Chaïm El Djebaïli a débuté la CAN U20 ce mardi. Les Tunisiens ont été battus (1-0) par la Gambie.

Il risque de faire défaut à la réserve durant le week-end et ceux qui arrivent. Tandis que son jeune frère Rayan a pris la direction du Maroc pour le tournoi amical avec les U19 de l’OL, Chaïm El Djebaïli s’est lui envolé vers l’Egypte. Le milieu offensif lyonnais a en effet été convoqué avec la sélection U20 tunisienne pour participer à la CAN de la catégorie. Pour son entrée en lice, la Tunisie affrontait la Gambie ce mardi avec le Lyonnais titulaire sur le côté gauche de l’attaque et a joué 87 minutes.

Dans ce premier match du groupe C, les deux sélections ont longtemps penser ne pas réussir à se départager avant que les Gambiens ne prennent les devants à sept minutes de la fin. En attendant de savoir quel sera le parcours de la Tunisie, Gueïda Fofana peut faire la grimace. Il ne pourra pas compter sur El Djebaïli pour la réception de Jura Sud samedi en National 2 et pourrait bien s’en passer pour les prochains matchs si la Tunisie vient à aller loin dans cette CAN U20 2023 en Egypte.