OL : dernier match pour quatre Fenottes, Endler joue sa qualification au Mondial

Christiane Endler (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

En plus des Françaises, plusieurs autres Fenottes vont disputer leur dernier match de la trêve de février. Daniëlle van De Donk et Damaris sont titulaires avec les Pays-Bas tout comme Sara Däbritz avec l’Allemagne.

La reprise du championnat de France est dans cinq jours contre Bordeaux et pourtant Sonia Bompastor ne peut toujours pas compter sur un effectif au complet. Ce mardi, les cadres étaient encore en comité restreint à l’entraînement de l’OL avec les seules Henry, Le Sommer, Carpenter, Majri, Morroni et Malard présentes. Tout ce joli monde devrait bientôt être rejoint par des internationales puisque certaines jouent leur dernier match de la trêve ce mardi. Pendant que la France de Wendie Renard et Delphine Cascarino tentera les trois succès en trois matchs, le Danemark de Signe Bruun souhaite valider sa seconde place au Tournoi de France contre l’Uruguay. Pour ce dernier match (18h), l’attaquante lyonnaise retrouve le banc.

Endler joue sa qualification contre Haïti

Ce ne sera pas le cas pour trois autres Lyonnaises. Après une défaite à domicile contre l’Autriche, les Pays-Bas de Daniëlle van de Donk et Damaris veulent prendre leur revanche en terres autrichiennes. Les deux milieux sont de nouveau titulaires pour cette rencontre amicale. Il en sera de même pour Sara Däbritz. La milieu allemande va rentrer tard à Lyon en ayant disputé qu’un seul match. En effet, l’Allemagne affronte la Suède ce mardi (18h15) pour son unique rendez-vous de la trêve. Enfin, du côté de la Nouvelle-Zélande, c’est un tout autre enjeu qui va se disputer dans la nuit de mardi à mercredi. Face à la future Lyonnaise, Melchie Dumornay, Christiane Endler peut décrocher le précieux billet pour la Coupe du monde 2023 avec le Chili contre Haïti.