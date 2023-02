Tournoi de France : ultime test pour les Bleues de Renard et Cascarino

Delphine Cascarino (France) (Photo by Jose Jordan / AFP)

Après deux victoires en deux matchs, l’équipe de France termine son tournoi amical contre la Norvège (21h10). Un dernier test pour Wendie Renard et Delphine Cascarino avant de retrouver le quotidien de l’OL.

Deux sur deux mais les Bleues visent clairement le sans-faute ce mardi soir (21h10) à Angers. Après deux succès dans le Tournoi de France, les joueuses françaises espèrent terminer de la meilleure des façons ce tournoi amical face à la Norvège. Après une courte victoire contre le Danemark (1-0), les Bleues n’ont fait qu’une bouchée de l’Uruguay grâce notamment à un but de Wendie Renard. La capitaine de l’OL en a également profité pour devenir la 10e joueuse la plus capée de la sélection, mais elle veut encore plus. Interrogée à la veille de la confrontation contre la Norvège, Renard "ne veut pas être la championne des matchs amicaux" mais est "là pour préparer la Coupe du monde".

La numéro 3 française, sauf blessure, en sera tout comme Delphine Cascarino. Après être entrée en jeu contre l’Uruguay, l’ailière lyonnaise devrait retrouver une place de titulaire ce mardi soir face à la Norvège. La sélection scandinave, toujours orpheline d’Ada Hegerberg, s’est inclinée face au Danemark lors de la deuxième journée du Tournoi de France. Elle reste en pleine restructuration sans sa star blessée et après un changement de sélectionneur suite à l’Euro 2022 raté avec une élimination au premier tour.