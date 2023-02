OL : l’absence de Coupe d’Europe a coûté 15 millions d’euros

Pour la deuxième fois en trois saisons, l’OL ne dispute aucune compétition européenne cette année. A cause de la 8e place en 2021-2022, le club estime l’impact de l'absence de coupe d’Europe à 15 millions d’euros sur le premier semestre de l’exercice 2022-2023.

L’OL sera-t-il européen la saison prochaine ? Il est encore trop tôt pour le dire mais à chaque journée qui passe, ses chances s’amenuisent. En étant défait sur la pelouse d’Auxerre vendredi, le club lyonnais pointe désormais à huit longueurs de la 5e place et de la Ligue Europa Conférence qui n’était clairement pas l’objectif visé. Avec encore 14 journées, le chemin est encore long mais les Lyonnais sont à deux matchs du Stade de France et à trois d’une qualification européenne. Dans le projet économique fixé par le club, une présence quasi annuelle en Europe et mieux en Ligue des Champions est souhaitée dans les prochains exercices car le club sent clairement l’impact d’une absence.

L'Europe vitale au bon fonctionnement

Cette saison, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette regardent les compétitions européennes devant leur télé après la 8e place la saison dernière. C’est la deuxième fois en trois ans qu’existe ce cas de figure entre Rhône et Saône. Pour un club habitué aux batailles de mars et avril dans les années 2000, le retour de bâton est dur sportivement et économiquement. En ne décrochant pas une qualification en Coupe d’Europe la saison dernière, l’OL estime cet impact à une somme de 15 millions d’euros sur le premier semestre de l’exercice 2022-2023. Un manque à gagner non-négligeable et qui doit donc se combler ailleurs avec notamment le trading de joueurs… Le serpent qui se mord la queue en quelque sorte.