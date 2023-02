Pour son deuxième match dans la Tournoi de France, l’équipe de France féminine n’a fait qu’une bouchée (5-1) de l’Uruguay. Buteuse, Wendie Renard a fait son entrée dans le Top 10 des joueuses les plus capées en Bleues.

L’écart entre les deux nations au classement FIFA était tel qu’on ne donnait pas cher de la peau de l’Uruguay samedi soir face à l’équipe de France féminine. Pour cette deuxième journée du Tournoi de France, la logique a été respectée à Angers avec une large victoire (5-1) des Bleues pour un deuxième succès en deux rencontres. Les joueuses de Corinne ont pourtant essuyé une petite frayeur quand Luciana Gomez est venue égaliser à la demi-heure de jeu après l’ouverture du score de Kessya Bussy (26e). Dans ce large succès français, une seule joueuse de l’OL était titulaire au coup d’envoi.

Quand Delphine Cascarino a attendu la pause pour faire son apparition, Wendie Renard a joué les 90 minutes comme il y a quelques jours contre le Danemark. La capitaine des Fenottes en a profité pour y aller de son but avec une tête juste avant la mi-temps (43e). Mais plus que ce but, cette rencontre amicale a permis à la défenseuse d’inscrire un peu plus son nom dans l’histoire de la sélection. Avec 141 sélections, Wendie Renard est devenue la 10e joueuse la plus capée de l’histoire des Bleues. Ca méritait bien un but pour fêter ça.