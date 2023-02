Paulo Fonseca (Lille) a eu des contacts avec l’OL

Paulo Fonseca (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP)

Entraîneur du LOSC depuis le début de la saison, Paulo Fonseca avait vu son nom associé à l’OL ces derniers mois. L’entraîneur portugais a confirmé une prise de contact sans que ça n’aille vraiment plus loin.

Malgré une dernière saison historiquement ratée, la direction de l’OL avait fait le choix de maintenir sa confiance à Peter Bosz pour redresser la barre. Il y a pourtant eu des réflexion concernant l’avenir à court terme de l’ancien de l’Ajax et le club lyonnais avait réfléchi à tout changer après seulement une saison. De nombreux profils avaient été listés dont celui de Paulo Fonseca. Sans club depuis son départ de l’AS Roma à l’été 2021, l’entraîneur portugais avait pour lui une solide réputation. Désormais sur le banc de Lille depuis le début de la saison, l’ancien coach de Porto a confirmé des contacts avec l’OL. "Il y a eu des abordages mais ce n’est pas allé plus loin, ça ne s’est pas concrétisé", a confessé Fonseca sur RMC Sport.

Peter Bosz est finalement resté mais rien ne s’est passé comme prévu. Malgré un bon début de saison grâce à un calendrier favorable, l’entraîneur néerlandais s’est vu montrer la porte de la sortie en octobre dernier. Le fauteuil vacant, Jean-Michel Aulas a réussi ce qu’il souhaitait depuis plusieurs années : installer Laurent Blanc sur le banc lyonnais. En poste depuis quatre mois, l’entraîneur cévenol essaye tant bien que mal de ramener un souffle nouveau dans ce groupe lyonnais.