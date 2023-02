OL : pour Fonseca, Lille a "dominé", mais offert trop de "cadeaux"

Lille était tout proche de retourner le match face à l'OL pour se qualifier en quarts de finale de la Coupe de France. Finalement battu aux tirs au but, le LOSC et son entraîneur avaient des regrets.

Dans une affiche de haut niveau, l'OL et Lille auront chacun eu leur période. Le LOSC a connu un début de partie difficile, avant de revenir en prenant assez nettement la main sur la rencontre. Parvenus à arracher la séance de tirs au but après avoir été menés 2 à 0, les Lillois ont finalement cédé. Ce scénario a provoqué la frustration de Paulo Fonseca.

"Nous avons trop subi dans les vingt premières minutes"

L'entraîneur des Dogues regrettait notamment l'entame de sa formation. "Nous avons très mal commencé le match, on a fait des cadeaux. Après, les garçons ont bien réagi, on a recommencé à bien presser et on se crée des occasions. Globalement, on a dominé ici et ce n’est pas donné à tout le monde, a estimé le Portugais. Nous avons trop subi dans les vingt premières minutes. Je pense qu’il faut rester tranquille pour la suite. C’est l’histoire d’une rencontre, nous avons encore montré beaucoup de courage."