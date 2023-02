OL : Gilles et Holmgren ont rendez-vous avec leur sélection

Déjà partie en sélection, Vanessa Gilles devrait disputer la SheBelieves Cup avec le Canada. Emma Holmgren évoluera avec les U23 de la Suède.

Deux nouveaux éléments du groupe de Fenottes porteront le maillot de leur sélection lors de la trêve internationale à venir. En plus des Françaises (Renard et Cascarino), des Néerlandaises (van de Donk et Egurrola), d'Endler, Däbritz, Bruun, Cayman et Horan, Vanessa Gilles a elle aussi été appelée.

La défenseure a été présélectionnée avec le Canada pour la SheBelieves Cup. La liste définitive sera donnée le 16 février. Elle devrait affronter les Etats-Unis (17/02), le Brésil (20/02) et le Japon (22 février).

Deux matchs amicaux pour Holmgren

Du côté de la Suède, Emma Holmgren a été convoquée dans le groupe U23. Avec ses 22 coéquipières, la gardienne disputera deux rencontres amicales face aux Pays-Bas (le 16/02) et l'Italie (20/02).