OL : quatre nouvelles Fenottes appelées en sélection

Damaris Egurrola et Danielle van de Donk (OL) face à Grosso (Juventus) (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)

Après Janice Cayman, Signe Bruun et Lindsey Horan, quatre autres Fenottes ont été appelées en sélection. Christiane Endler, Sara Däbritz et les Néerlandaises Danielle van de Donk et Damaris Egurrola vont bientôt s’envoler pour la trêve internationale.

Ce mercredi, les supporters de l’OL ont rendez-vous avec leurs joueuses à partir de 10h30. Quelques jours après la victoire à Rodez (0-5), les Fenottes ont en effet une nouvelle séance d’entraînement ouverte au public. Un rendez-vous avant de s’envoler pour certaines vers leur sélection pour la trêve internationale de février et les nombreux tournois amicaux. En attendant que Corinne Diacre ne dévoile sa liste des Bleus ce mercredi (11h), d’autres Lyonnaises ont été convoquées par leur pays.

Christiane Endler va s’envoler vers le Chili puis la Nouvelle-Zélande pour disputer le barrage pour la Coupe du monde contre le Sénégal ou Haïti. Pas de long périple pour Daniëlle van de Donk et Damaris Egurrola avec une double confrontation entre les Pays-Bas et l’Autriche (17 et 21 février). Enfin, Sara Däbritz, de retour à un très bon niveau, va retrouver la sélection allemande après une absence plusieurs mois. La milieu de l’OL effectuera un stage en Espagne avant un amical contre la Suède le 21 février également.