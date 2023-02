OL - Lille : Laurent Blanc obligé de revoir ses plans ?

Face à la suspension de Saël Kumbedi et Nicolas Tagliafico, Laurent Blanc se retrouve démuni sur les côtés de la défense. De quoi revoir son système ? L’entraîneur avait laissé planer le doute lundi en conférence de presse.

Il n’y a pas de blessés dans le groupe de l’OL pour la réception de Lille ce mercredi et pourtant Laurent Blanc doit déplorer deux absences. Suite à une accumulation de cartons jaunes, Saël Kumbedi et Nicolas Tagliafico ne sont pas disponibles pour ce 8e de Coupe de France. Deux épines dans le pied de l’entraîneur lyonnais qui ne cesse de saluer l’état d’esprit de l'Argentin depuis son arrivée sur le banc lyonnais. Il en a remis une couche lundi lors de la conférence de presse d’avant-match.

"Sur le plan de l’équipe oui l’absence de Tagliafico est préjudiciable. Sur ce que peut amener Nicolas par rapport aux autres joueurs, effectivement, surtout dans le domaine offensif. On ne peut pas faire autrement mais j’espère que le joueur qui le remplacera aura d’abord une compétence défensive car ça reste un défenseur. Après, j’espère, qu’il pourra amener du mouvement offensif. Ca voudra dire qu’on aura réussi à mettre Lille dans son camp en passant par les côtés comme lors du but marqué en championnat contre eux. C’est exactement ce qu’il faudra faire."

Une répétition avant Lens ?

Face à ces deux absences combinés, Laurent Blanc va-t-il revoir son système ? Lorsque Tagliafico et Malo Gusto étaient absents début janvier, l’entraîneur lyonnais était revenu à un système à 4 derrière en décalant Damien Da Silva à gauche. Avec Gusto et Henrique disponibles contre Lille, Blanc possède encore des latéraux de métier capable de jouer dans un système à trois défenseurs centraux.

Cela pourrait permettre à Lukeba de retrouver une place de titulaire et à Sinaly Diomandé d’enchaîner comme titulaire. Seulement, en cas de pépin, les solutions ne sont pas légion sur le banc avec le seul Boateng comme défenseur. Néanmoins, ce huitième pourrait bien servir de répétition avant Lens qui n’a de cesse de passer par les ailes et le 3-5-2 offre plus de garanties que le 4-4-2 losange.

La composition probable de l'OL : Lopes - Gusto, Diomandé, Lovren, Lukeba, Henrique - Caqueret, Tolisso - Cherki - Lacazette, Barcola