A la recherche d’une nouvelle structure sportive, Jean-Michel Aulas réfléchit à nommer un conseiller et un directeur sportif. Comme lors du mercato, John Textor souhaiterait avoir un rôle à jouer.

Est-ce l’heure des grands changements à l’OL ? Cette question, on semble déjà se l’être posé il n’y a pas si longtemps, à la sortie d’un exercice 2021-2022 raté. Pourtant, huit mois après, le club lyonnais donne l’impression d’être de nouveau dans une volonté de changer. Les Bad Gones et Lyon 1950 ont demandé une "restructuration générale du pôle sportif" comme ils l’ont expliqué dans "Tant qu’il y aura des Gones" et Jean-Michel Aulas aimerait lui revenir à une structure à l’ancienne. Le président lyonnais n’a pas caché sa volonté d’avoir un conseiller sportif à ses côtés et de pourquoi pas nommer un directeur sportif, poste laissé officiellement vacant depuis le départ de Juninho. Pour le premier rôle, Sonny Anderson tiendrait la corde comme expliqué ces derniers jours. Mais qu’en sera-t-il pour celui de directeur sportif ?

Textor ne se contente pas d'une simple consultation

Dans son interview donnée à Le Monde, Jean-Michel Aulas avait confirmé réfléchir à l’idée de promouvoir Bruno Cheyrou à ce poste. Cette décision ne devrait pas calmer les critiques des groupes de supporters qui exigent plutôt un départ dans l’ancien milieu de terrain. D’après L’Equipe, John Textor est logiquement consulté sur la question bien qu’il avait annoncé laisser le pouvoir décisionnel quotidien à Aulas.

Mieux qu'une simple consultation, le nouvel homme fort de l’OL aurait commencé à prospecter sur certains profils à l’étranger. Avant son rachat, il avait notamment été question de voir débarquer le directeur sportif de Crystal Palace. Une rumeur que Textor avait démentie à l’époque. En attendant de savoir qui aura le dernier mot dans cette histoire, une refonte de l'organigramme sportif est clairement dans les tuyaux.