La vente n’a toujours pas été officialisée que des changements seraient déjà annoncés au sein de l’organigramme de l’OL. Suite à un troisième report qui ne devrait être que de quelques heures/jours, John Textor n’est toujours pas l’actionnaire majoritaire de l’OL Groupe. Pourtant, l’Américain se serait déjà mis dans ce rôle et réfléchirait déjà à quelques changements. C’est du moins ce qui a été avancé mais rapidement démenti par le principal intéressé.

Il a été fait état que Douglas Freedman, actuellement directeur sportif de Crystal Palace, pourrait se rapprocher de l’OL. Une rumeur infondée selon John Textor qui assure que l’Ecossais est concentré sur sa mission à Londres. "Fake news (fausses informations, NDLR), a réagi Textor sur les réseaux sociaux. Dougie Freedman se concentre sur Palace, à regarder les matchs dans toute l’Europe." Il faudra désormais attendre de voir John Textor officiellement à la tête de l’OL pour croire ou non en ce démenti et si rien ne va bouger dans la direction lyonnaise dans les prochains mois.

Fake news, all of it…@CPFC Dougie Freedman is lock focused on Palace; watches games all over Europe…makes me glad all over! 🦅🔴🔵🦅 https://t.co/qVCzuWwDpy

— John Textor ★彡 🦅 (@JohnTextor) November 17, 2022