OL - France U18 : Kumbedi buteur dans la victoire contre l’Italie

Saël Kumbedi avec le maillot de l’équipe de France (Photo by JACK GUEZ / AFP)

Avec deux joueurs de l’OL titulaires, l’équipe de France U18 a gagné son premier match contre l’Italie (2-0). Saël Kumbebi, aligné à droite, s’est illustré avec le but du break.

A défaut d’être représenté à la Coupe du monde avec l’équipe de France, l’OL l’est au moins dans les sélections de jeunes et notamment chez les U18. Avec quatre représentants (Caqueret, Lukeba, Gusto, Cherki), seuls les Espoirs font mieux. Présents pour ce rassemblement avec deux matchs contre l’Italie, Saël Kumbedi, Mamadou Sarr et Justin Bengui étaient sur le pont jeudi. Seul Bengui est resté sur le banc et devrait jouer la deuxième rencontre amicale contre la sélection italienne dimanche.

L’arrière-garde français avait des airs lyonnais avec les titularisations de Kumbedi et Sarr. Si le défenseur central de la réserve a joué l’intégralité de la rencontre, Saël Kumbedi s’est limité à une mi-temps. Suffisant pour le voir encore trouver le chemin des filets en sélection. Après l’ouverture du score d’Ayman Aiki, le latéral droit lyonnais a doublé la mise juste avant la pause (42e). Prochain rendez-vous dimanche donc, toujours contre l’Italie.